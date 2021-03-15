Водная инспекция прошерстит частный сектор Симферополя на незаконные врезки в сеть

Лаборатория снабжена телескопическим роботом, который выявляет врезки и течи Фото: "КП" Архив

Две передвижные лаборатории ГУП РК «Вода Крыма» с мая начнут инспектировать частный сектор Симферополя на предмет незаконных врезок в водопроводную и канализационную сети. На очереди — курортные города и поселки.

- С 1 мая инспекция начнет работать в частном секторе, а с 1 июня - переместится в курортные города и поселки, - сообщил на штабе по водоснабжению генеральный директор «Воды Крыма» Владимир Баженов.

За прошедшую неделю лаборатория нашла 14 скрытых утечек в сетях и 2 несанкционированные врезки — одну у юрлица и одну в домовладении. За незаконное подключение на юрлицо был наложен штраф в размере 1 миллион 370 тысяч рублей, который нарушитель уже выплатил.

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