Россиянина, сбившего полицейского в Крыму, заключили под стражу

Фото: Архив "КП"

В Крыму заключен под стражу водитель, сбивший полицейского. Как сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ по Крыму и Севастополю, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, ЧП произошло 11 марта. В центре Симферополя двое нетрезвых мужчин сбили сотрудника правоохранительных органов и прокатили его на капоте. Полицейский пытался помешать дебоширам выехать на проспект Кирова.

Примечательно, что перед тем, как сбить полицейского, нарушители сбежали из гастрокафе и не заплатили больше 20 тысяч рублей по счету.

Водитель авто заключен под стражу. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»

Продолжается расследование уголовного дела.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50