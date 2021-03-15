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Общество15 марта 2021 15:38

В честь годовщины Крымской весны Путин проведет совещание по развитию республики

Президент пообщается с крымчанами в формате видео конференции
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Путин свяжется и непосредственно с Крымом

Фото: Архив "КП"

В честь седьмой годовщины Крымской весны 18 марта президент России Владимир Путин проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент планирует провести совещание в формате видео конференции по вопросам социально-экономическим вопросам развития республики и Севастополя.

- И также Путин свяжется и непосредственно с Крымом самим, он пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя, это тоже будет телемост, - добавил Песков.

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