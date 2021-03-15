В Керчи завершили реставрацию Митридатских лестниц

Глава республики поехал на место вместе с министром экономического развития России. Фото: Сергей Аксенов / ВК

На выходных специалисты закончили реставрацию главного символа Керчи - Митридатских лестниц, которые ведут к вершине горы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава республики поехал на место вместе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Они ознакомились с итогами работы по объекту федерального значения.

- «Лестницы большие и малые» на горе Митридат, где полностью завершены ремонтно-реставрационные работы. Затем проинспектировали комплекс сооружений Керченской крепости и объекты инфраструктуры Керчи, - сообщил глава региона.

Напомним, масштабная реконструкция Митридатских лестниц началась в сентябре 2019 года. Стоимость договора составила 651,6 миллиона рублей. Подрядчиком стала компания «Баварский дом».

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