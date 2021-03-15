Какая техника будет представлена на Параде Победы в Симферополе

Участники парада из числа военных прошли вакцинацию.
Фото: архив "КП"
На Параде Победы в Симферополе будет представлено 70 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.
Сегодня в Симферопольском районе развернут технический парк, где военные готовят механизированную колонну к параду. Здесь для боевых машин созданы все условия – пункты мойки и чистки спецтехники, а также станции техобслуживания.
- Техника, которая стоит на вооружении продолжительное время будет заново покрашена, - отмечают в ЧФ РФ.
Среди прочего, на Параде Победы в столице Крыма зрители увидят зенитную установку С-400 «Триумф» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
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