Власти Крыма разрешили массовые мероприятия в День воссоединения Крыма с Россией

Некоторые мероприятия пройдут 20 марта Фото: Архив "КП"

В Крыму разрешили массовые мероприятия в День воссоединения с Россией. Соответствующие поправки внесены в указ на официальном сайте правительства Крыма.

- Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, - говорится в документе.

18 марта в Симферополе на площади имени Ленина будет организованы мероприятия всероссийским мотоклубом «Ночные волки». Также в этот день будет проведен смотр юнармейских отрядов и кадетских классов республики в рамках реализации проекта «Юнармия. Мы - дети Крымской весны». Мероприятие состоится 20 марта с 10:00 до 16:00 на площадках КФУ.

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