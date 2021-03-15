В Алуште к 9 мая откроют обновленный парк Победы

Фото: пресс-служба администрации Алушты

На обустройство парка Победы в Алуште было выделено более 6 миллионов рублей. Подрядчиком выступает индивидуальный предприниматель из Евпатории Антон Захаров. По его словам, работы планируют завершить до конца апреля.

В парке будет сделана смотровая площадка, также появятся кованые лавочки и урны в едином стиле. Также заменят тротуарную плитку и освещение. Будет установлено 14 новых светильников.

- В уличных фонарях, скорее всего, будут установлены фотоэлементы, как и во всех городах. В темное время суток они будут загораться и до определенного времени гореть, - рассказал подрядчик.

Также он добавил, что вдоль пешеходных дорожек собираются высадить траву и кусты. Затягивать со сдачей проекта Антон Захаров не планирует - он намерен завершить работы гораздо раньше установленного срока.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, планируют провести уже в обновленном парке, сообщила «Крымской газете» глава администрации города Алушта Галина Огнева.

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