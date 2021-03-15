В Крыму построят новый оптово-розничный центр

Фото: Архив "КП"

Инвестор предложил построить крупный оптово-розничный центр под Симферополем. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова.

По его словам, центр площадью более 50 тысяч квадратных метров должен обеспечить крымские рынки продуктами питания по доступным ценам. Кроме того, открытие рынка позволит создать 1200 дополнительных рабочих мест.

- Выслушал ряд предложений от инвесторов по строительству оптово-розничного центра в Симферопольском районе. Этот проект нацелен на то, чтобы обеспечить рынок продуктами питания. Это касается и Крыма, и Севастополя, - сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что у крымских производителей будет доступ к центру, а также, по мере возможности, им будет оказана практическая помощь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50