В Симферополе обустроят сквер за 13 миллионов рублей

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе будет благоустроен сквер им. Святого Сергия Радонежского. Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

Парк располагается между улицами Жуковского и Карла Маркса. В 2014 году его открытие было приурочено к 700-летию Сергия Радонежского и к 230-й годовщине основания города Симферополь.

В рамках проекта «Жилье и городская среда» по проекту «Формирование комфортной городской среды» территорию сквера планируется благоустроить.

- Подготовительные работы на объекте уже стартовали. Согласно проекту, в зеленой зоне будут высажены новые деревья и кустарники, добавлены клумбы с цветами, появится современное плиточное покрытие, установят скамейки и урны, а также выполнят монтаж системы освещения и полива, - сообщили в администрации города.

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