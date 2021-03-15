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Общество15 марта 2021 20:31

В Крыму запустят два водовода для поставок воды в засуху

Станции обеспечат водоснабжением республику и Севастополь
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Фото: Архив КП

В ближайшее время в Крыму и Севастополе начнут работать водоводы, которые смогут поставлять воду в засушливое время года, сообщил вице-премьер России Михаил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

- У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года.

Напомним, на решение проблем с водоснабжением в Крыму и Севастополе правительство России планирует выделить больше 3 миллиардов рублей.

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