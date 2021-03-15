В Симферополе и Севастополе 16 марта частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей света, потому что начнется ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
Каменский массив – садовые товарищества: «Строитель», «Домостроитель», «Источник», «Монтажник», «Маяк», «Механизатор», «Мечта», «Огонек», «Монтажник», «Строитель», «Консервщик», «Энтузиаст», «Молочник», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Дзержинец»
ул. Грибоедова, 22-54/9(чет), 11-35(нечет);
ул. Скрипниченко, 2-14(чет);
пер. Скрипниченко, 2-12(чет), 16;
ул. Бетховена, 1, 2/3;
ул. Киевская 67/2, 67б;
ул. Блюхера, 44, 1/67-13/1(нечет);
ул. Скрипниченко, 3, 3а;
ул. Чайковского, 1-18;
ул. Стахановцев, 8-12(чет), 21-25(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Ерошенко 17,19
с 9.00 до 17.00
пр. Октябрьской Революции 40/10,40/11,42;
ул. Молодых Строителей 24-А,24-Б;
ул. Кесаева 5/4,5/5
село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27
с 8.00 до 17.00
ул. Городское Шоссе 25-27(нечет),27-Б;
ул. Полынная 3;
б. Античный 4;
ул. Привольная 7/3,11/2;
ул. Степовая 7/3,11/2;
ул. Полетная 4;
ул. 5 км Балаклавского шоссе 10, 5
с 8.00 до 16.00
село Морозовка: ул. Ключевая 2-А,6-Б,2-18(чет), 1-17(нечет), 3-а,7/1,7/4,7/5,7/6,7/8, пер. Ключевой 6, 5-9(нечет), поселок Алсу - д/лагерь Алсу.
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