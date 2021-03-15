В Симферополе и Севастополе 16 марта частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей света, потому что начнется ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив – садовые товарищества: «Строитель», «Домостроитель», «Источник», «Монтажник», «Маяк», «Механизатор», «Мечта», «Огонек», «Монтажник», «Строитель», «Консервщик», «Энтузиаст», «Молочник», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Дзержинец»

ул. Грибоедова, 22-54/9(чет), 11-35(нечет);

ул. Скрипниченко, 2-14(чет);

пер. Скрипниченко, 2-12(чет), 16;

ул. Бетховена, 1, 2/3;

ул. Киевская 67/2, 67б;

ул. Блюхера, 44, 1/67-13/1(нечет);

ул. Скрипниченко, 3, 3а;

ул. Чайковского, 1-18;

ул. Стахановцев, 8-12(чет), 21-25(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Ерошенко 17,19

с 9.00 до 17.00

пр. Октябрьской Революции 40/10,40/11,42;

ул. Молодых Строителей 24-А,24-Б;

ул. Кесаева 5/4,5/5

село Родниковое: ул. Баштановая 2-8; ул. Грищенко 1-17; ул. Скитальца 4-28,1-25; ул. Заречная 2-6,1-А,1-9; ул. Куликова 18-а,4-24,27-Б,19-35; пер. Кленовый 2,6-8,1-7; ул. Кленовая 2-20,1-7; ул. Терлецкого 2-38,1-27

с 8.00 до 17.00

ул. Городское Шоссе 25-27(нечет),27-Б;

ул. Полынная 3;

б. Античный 4;

ул. Привольная 7/3,11/2;

ул. Степовая 7/3,11/2;

ул. Полетная 4;

ул. 5 км Балаклавского шоссе 10, 5

с 8.00 до 16.00

село Морозовка: ул. Ключевая 2-А,6-Б,2-18(чет), 1-17(нечет), 3-а,7/1,7/4,7/5,7/6,7/8, пер. Ключевой 6, 5-9(нечет), поселок Алсу - д/лагерь Алсу.

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