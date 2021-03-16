Погода в Крыму на 16 марта: дожди и тепло до + 14

В Крыму актуально штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 марта южный циклон принесет на Крымский полуостров ненастье.

Синоптики обещают дожди, вплоть до ливней, и сильный ветер 20 м/с .

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, -сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: утром, днем дождь. Ветер днем южный до 12 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем дождь, местами очень сильный. Ветер днем юго-западный до 20 м/с.

Температура воды в Черном море +7°…10°.

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