В Гурзуф заглянула весна: 5 типичных фото Южного берега Крыма в марте

Котики - символ ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Большая Ялта, куда входит Гурзуф, всегда в центре внимания туристов.

Аю-Даг - главная достопримечательность Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Поселок у подножия Медведь-горы всегда, даже в межсезонье держит марку популярного курорта. Черное море даже на вид холодное – вон, какие свинцовые волны накатывает на берег! Купаться нельзя, но зато можно подышать на набережной воздухом пропитанным йодом, полюбоваться чайками.

Приятно бродить по узким улочкам Гурзуфа. Фото: Алекс Кедми/VK

Просто походить по Гурзуфу и то большое удовольствие!

Пернатые облюбовали набережную. Фото: Алекс Кедми/VK

Есть отличный шанс проявить милосердие и покормить прожорливых символов мира – вездесущих голубей. Ощутить сполна атмосферу курортного поселка можно благодаря работам талантливого фотохудожника Алекса Кедми.

- Мартовский Гурзуф, - так автор назвал свой насквозь пронизанный весенними нотками фотосет.

Ожили южные растения. Фото: Алекс Кедми/VK

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