Глава ДНР отметит годовщину Крымской весны вместе с крымчанами

Накануне в Крым приехала делегация из Донецкой и Луганской Народных Республик Фото: Архив "КП"

На празднование седьмой годовщины Крымской весны в Симферополь приехал глава ДНР Денис Пушилин, сообщил депутат Госдумы России Андрей Козенко.

Накануне в Крым приехала делегация из Донецкой и Луганской Народных Республик. 16 марта пройдет церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым, а 18 числа состоится мероприятие в честь семилетия Крымской весны.

- Наше совместное празднование этой глубоко символичной даты уже стало доброй традицией, которую я считаю важной поддерживать и в дальнейшем, подкрепляя официальными шагами на пути интеграции республик Донбасса и Российской Федерации, – написал депутат.

Напомним, Крым стал Российским регионом после референдума в 2014 году. Тогда больше 90% голосовавших высказались за вхождение республики в состав РФ.

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