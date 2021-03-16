Депутат бундестага: «Крым признают российским только при смене политических элит в странах запада»

Фото: Архив "КП"

Западные страны признают Крым российским регионом только после смены политических элит. Об этом сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Политик заявил, что западные страны отказываются признавать Крым российским в связи с тем, что им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток. Кроме того, последует полное поражение военно-политической доктрины.

Вальдемар Гердт считает, что ситуация изменится, как только поменяется политическая элита в западных странах. По его словам, референдум 16 марта 2014 года проводился в соответствии с нормами международного права, поэтому называть Крым «оккупированной территорией» - это некорректно. Гердт назвал такую риторику политической спекуляцией.

- При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены. Референдум был вполне легитимным, и если у кого-то и были вопросы, сколько процентов за, сколько против, то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат, - заявил Гердт в комментарии РИА Новости.

Также политик отметил, что Украине нет дела до жителей Крыма, поскольку в ином случае Киев не перекрывал бы подачу воды и не вводил бы санкции. Поэтому власти Украины, по мнению депутата, сделали все, чтобы оттолкнуть народ.

Напомним, что Крым стал частью России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. 18 марта был подписан документ о включении новых регионов в состав РФ – Крыма и Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50