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Общество16 марта 2021 10:39

Хроники коронавируса в Крыму: 54 новых случая за сутки

Четыре человека скончались
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Больных ковидом в Крыму все меньше.

Фото: Архив "КП"

В Крыму обнаружено еще 54 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Из них 11 с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - сообщил Аксенов.

Также за минувшие сутки лабораториями обследованы 545 человек.

Общее количество заболевших в Крыму достигло 36 тысяч 730 человек. Выздоровели за время пандемии 33 тысячи 646 пациентов. За минувшие сутки 76.

Тем не менее, четверо пациентов с коронавирусом скончались.

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