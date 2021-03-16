Хроники коронавируса в Крыму: 54 новых случая за сутки

Больных ковидом в Крыму все меньше. Фото: Архив "КП"

В Крыму обнаружено еще 54 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Из них 11 с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - сообщил Аксенов.

Также за минувшие сутки лабораториями обследованы 545 человек.

Общее количество заболевших в Крыму достигло 36 тысяч 730 человек. Выздоровели за время пандемии 33 тысячи 646 пациентов. За минувшие сутки 76.

Тем не менее, четверо пациентов с коронавирусом скончались.

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