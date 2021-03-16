Сегодня в Крым прибудет поезд «Поезд Победы»

Посетить Поезд Победы смогут больше людей.
Фото: архив "КП"
Легендарный «Поезд Победы» прибудет 16 марта на Крымский полуостров. В прошлом году, напомним, выставку можно было посетить только в городах-героях республики и только группами по 5 человек.
Однако в этом году состав группы увеличен до 12 человек, а список городов расширен: Севастополь, Симферополь, Евпатория, Джанкой, Феодосия и Керчь.
Расписание движения передвижного музея «Поезд Победы» по Крыму:
Севастополь - 17.03.2021 - 19.03.2021
Симферополь - 20.03.2021-22.03.2021
Евпатория - 23.03.2021-24.03.2021
Джанкой - 25.03.2021-26.03.2021
Феодосия - 27.03.2021-28.03.2021
Керчь - 29.03.2021 - 30.03.2021
Как передает «Крымское информационное агентство», экспозиция будет работать с 10.00 до 20.00.
Жителям Крыма, желающим посмотреть выставку, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте.
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