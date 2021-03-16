На центральной улице Симферополя случайный прохожий задержал грабителя с ножом

Полицейские приехали быстро и задержали грабителя. Фото: Пресс-служба МВД РК

Житель Симферополя спас женщину, которую пытались ограбить в центре города, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

32-летний парень с ножом прямо на центральной улице города силой вырвал сумку из рук девушки и убежал с места преступления. В дамской сумочке находилась крупная сумма денег. Инцидент случайно увидел прохожий, который, не раздумывая, решил догнать преступника. - Когда я услышал крик о помощи и увидел, что произошло нападение на женщину, я ни о чем не думал и сразу погнался за нападавшим, - поделился мужчина.

Полицейские приехали быстро и задержали грабителя из Джанкойского района. В отношении него возбудили уголовное дело за разбой, совершенный в крупном размере. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы, а неравнодушному симферопольцу вручили благодарность.

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