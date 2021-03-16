Больше 500 военных Черноморского флота привили от коронавируса

Помимо призывников вакцинацию прошли также прапорщики, офицеры и «контрактники» Фото: Архив "КП"

В филиале военно-морского клинического госпиталя в городе Симферополь прошел второй этап вакцинации для военнослужащих осеннего призыва. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, ее получили больше 500 человек.

Повторная прививка осуществляется спустя три недели после первой. В период между этапами призывники находились под чутким наблюдением медицинского персонала. Вакцинация проводилась добровольно, к ней допускались только те, кто раньше не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний к процедуре.

Помимо призывников вакцинацию прошли также прапорщики, офицеры и «контрактники».

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