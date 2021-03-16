Мошенник в Крыму украл технику на 100 тысяч рублей

Подозреваемого разыскивает полиция. Фото: пресс-служба МВД по РК

Полиция Симферополя ищет людей, пострадавших от рук мошенника, который предлагал ремонтировать дорогие телефоны и пропадал вместе с техникой и деньгами. Сотрудники уголовного розыска устанавливают дополнительные случаи преступлений подозреваемого мошенника, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Жители Симферополя неоднократно обращались в полицию с заявлениями о мошенничестве. Выяснилось, что правонарушитель входил в доверие к гражданам, вводил их в заблуждение, под предлогом ремонта забирал деньги и дорогостоящую технику, а затем скрывался. По подозрению в преступлении задержали 27-летнего жителя Первомайского района. Как сообщает МВД, причастность подозреваемого доказали к более, чем 10 преступлениям. Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией касательно деятельности подозреваемого, обратиться по адресу: Симферополь, ул. Футболистов, дом 20, или по телефонам: +7(3652) 773-113 либо 102.