Аксенов назначил комиссию для выбора нового главы администрации Симферополя

Главу администрации Симферополя выберут 29 марта. Фото: Архив "КП"

Для проведения конкурса на должность главы администрации Симферополя назначены члены комиссии, говорится в указе на сайте правительства республики за подписью Сергея Аксенова.

Так, в конкурсную комиссию вошли председатель Совмина Юрий Гоцанюк, завотделом по межведомственному взаимодействию главного правового управления аппарата Совмина Любовь Ковалинская, завотделом нормативного регулирования вопросов государственной гражданской службы аппарата Совмина Виктория Шишова, замначальника главного управления по организационным вопросам аппарата Совмина Константин Шулежко.

Как передает «Крым 24», конкурс на замещение должности главы администрации назначен на 29 марта. Он пройдет в 10.00.

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