Крым лишился популяции редких первоцветов из-за туристов

Фото: Сергей Свирин/ForPost

Дикими цикламенами в Змеиной балке полюбоваться больше не удастся, так как неизвестные уничтожили целую популяцию этих цветов.

Еще месяц назад ForPost сообщал, что краеведами была обнаружена поляна с первоцветами в необычном для них месте.

Традиционно цикламены растут в горах Белогорского района, а новую популяцию обнаружили в Змеиной балке под Бахчисараем. Судя по всему, благодаря координатам из статьи, туристы направились в лес, чтобы лично увидеть краснокнижное растение.

- Все выкопано. Лишь нескольким цветкам удалось спрятаться от варваров в чаще, - сообщает фотограф Юрий Кондратьев.

Эта популяция первоцветов была искусственного происхождения, то есть большого вреда природе туристы не нанесли.

Однако один из авторов Красной книги Крыма Сергей Свирин считает, что выкладывать координаты мест произрастания редких растений крайне опасно. Также он добавил, что теперь стало понятно, почему некоторые даже самые обычные растения попали в Красные книги.

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