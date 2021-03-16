Норвежский политик признал Крым российским

Полуостров вошел в состав РФ семь лет назад Фото: "КП" Архив

Жители Крыма сами сделали выбор в пользу России, считает руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» и норвежский политик Хендрик Вебер.

По словам политика, референдум, который состоялся в 2014 году в Крыму, был полностью законным, так как на тот момент полуостров был полностью самостоятельным регионом.

- Народ сам решил вернуться в Россию. Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров, - подчеркнул Вебер, передают РИА новости.

Он также заявил, что западным странах рано или поздно придется признать Крым как часть России, так как, по его словам, сегодня республика – это полуостров мира и взаимопонимания между всеми народами.

Напомним, полуостров вошел в состав РФ семь лет назад – в марте 2014 года после референдума, на котором большая часть крымчан проголосовала «за» воссоединение с Россией.

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