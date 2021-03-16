В честь годовщины Крымской весны Аксенов вручил награду Джемилеву

Сегодня Крым отмечает историческую дату Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 марта, на торжественном мероприятии в честь седьмой годовщины Крымской весны в Госсовете республики сотрудник Госкомрегистра получил благодарность главы Республики Крым.

- Благодарность Джемилеву Айдеру Куртсеитовичу главному консультанту отдела контроля качества исполнения полномочий Государственного комитета по Государственной регистрации и кадастру Республики Крым, - написано в документе.

Почетную грамоту вручили за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, а также в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.

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