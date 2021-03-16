В Симферополе празднуют седьмую годовщину «Крымской весны»

В столице республики возложили цветы к памятникам «Вежливым людям» и «Народному ополчению всех времен». Фото: Наталья Сомова

В Крыму 16 марта начались мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения с Россией. Прошли две церемонии возложения цветов к памятникам «Народному ополчению всех времен» и «Вежливым людям», в которых участвовали глава республики Сергей Аксенов и спикер Крымского парламента Владимир Константинов.

- Все, кто принимал участие в референдуме, кто был тогда в Крыму, хорошо помнят атмосферу тех дней: огромное воодушевление, мощный, искренний патриотический порыв. Люди знали, что дорога к избирательным участкам – это наш путь домой, на Родину. Это было голосование по любви, голосование за ценности, переданные нам предками, за мир и свободу на нашей земле, - сказал глава Республики.

Он также добавил, что все, кто знаком с историей Крыма, знают о его тесных связях с Россией и что Киеву в потере полуострова стоит винить только себя. Аксенов напомнил, что решение о присоединении к России было правомерным, референдум соответствовал Уставу ООН и нормам международного права.

В свою очередь, Владимир Константинов главным достижением Крымской весны считает мир, спокойствие и возможность собственного развития.

- Семь лет назад мы вернулись домой, и теперь никто не сможет лишить нас этого праздника, который мы создали своими руками, - подытожил председатель Государственного Совета.

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