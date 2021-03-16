Крым получит свыше 22 миллионов рублей на лечение больных COVID-19

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Правительство РФ выделило дополнительные средства регионам для обеспечения бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом. На эти цели республика Крым получит 22,3 миллиона, Севастополь - 9,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства России.

- Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей, - говорится в пояснении к документу.

Также было отмечено, что для предотвращения развития осложнений пациентам назначают комбинированные схемы лечения, а все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Напомним, что в ноябре 2020 года Совет министров Крыма выделил Минздраву республики 96 миллионов. Помимо этого, в начале ноября полуостров получил от федерального правительства 72 миллиона рублей на закупку лекарств.

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