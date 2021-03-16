Сожгли и засыпали хлоркой: под Симферополем произошло зверское убийство

Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Жителей одного из районов Симферополя задержали по подозрению в чудовищном убийстве рабочего, сообщает пресс-служба главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Как говорится в сообщении ведомства, 6 марта 2021 года возле села Украинка было обнаружено обожженное тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Оказалось, что погибшим являлся житель Евпатории, который прибыл в Симферополь на заработки.

Как выяснилось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 24 февраля 2021 года в селе Фонтаны познакомился с некой компанией отдыхающих. Далее у них завязался конфликт, который закончился поножовщиной. По итогу, преступник вместе с другом и своей сожительницей упаковали тело евпаторийца в пакет, вывезли в поле, подожгли и засыпали хлоркой.

Подозреваемые были задержаны. Мужчина, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу. Помимо этого, был назначен ряд экспертиз.

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