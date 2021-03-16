Пиво, огурцы и бензин: Какие продукты в Крыму подорожали в конце зимы

Цены на потребительскую корзину в Крыму выросли на 0,8% Фото: Архив "КП"

В конце зимы цены на потребительскую корзину в Крыму выросли на 0,8% по сравнению с январем. Как сообщили в пресс-службе Крымстата, больше всего подорожали овощи.

В этот список в феврале попали свежие огурцы, репчатый лук, бананы, свежая зелень и виноград. Они подорожали на 45,9-10,1%.

- Одновременно снизились цены на грибы, свеклу столовую, апельсины (на 3,6-2,5%). Выросли цены на кур, окорочка и яйца куриные (на 9,6-5,7%). Вместе с тем подешевел рис, пшено, соль (на 2,9-1,9%), - отметили в ведомстве.

Цены изменились и на алкогольно-табачную продукцию. Например, зарубежное пиво подорожало почти на 2%, а отечественное, наоборот, подешевело. На шампанское, сигареты и водку тоже поднялись цены. Их стоимость в феврале подорожала в среднем на 2,4%. Кроме того, цены поднялись и на топливо. Газомоторное топливо подорожало на 14%, дизельное на 1,8, бензин - на полтора %.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50