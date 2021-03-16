Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал «вернуть» Крым Украине.

- Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила «стратегию деоккупации» и реинтеграции полуострова, - написал президент в Twitter.

Также глава украинского государства напомнил, что была создана так называемая «Крымская платформа», которая поможет «вернуть» Украине украинское».

Ранее член бундестага, представитель партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что западные страны могут признать полуостров как часть России, только после смены политических элит. Кроме того, сделав такой шаг, Запад одновременно откажется от планов расширения НАТО на восток.

Политик из Норвегии Хендрик Вебер заявил, что считать воссоединение Крыма с Россией аннексией ошибочно.

Напомним, 16 марта 2-14 года прошел референдум, по итогу которого в России появилось два новых региона – Крым и Севастополь.

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