Наталья Поклонская примет участие в выборах в Госдуму

Наталья Поклонская, заместитель председателя Госдумы по международным делам, заявила, что она намерена принять участие в выборах в нижнюю палату парламента следующего созыва.

Поклонская дала понять, что она «готова идти дальше» и свою политическую карьеру заканчивать не собирается. Также депутат добавила, что партия «Единая Россия» еще не сформировала списки кандидатов и это может создавать некоторое недопонимание и неизвестность касательно намерений Поклонской.

Выборы депутатов Государственной Думы назначены на 19 сентября 2021 года.

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