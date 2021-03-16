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Политика16 марта 2021 16:34

Наталья Поклонская примет участие в выборах в Госдуму

Депутат имеет твердое намерение «идти дальше»
Анастасия ЛУКИНА
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Наталья Поклонская, заместитель председателя Госдумы по международным делам, заявила, что она намерена принять участие в выборах в нижнюю палату парламента следующего созыва.

Поклонская дала понять, что она «готова идти дальше» и свою политическую карьеру заканчивать не собирается. Также депутат добавила, что партия «Единая Россия» еще не сформировала списки кандидатов и это может создавать некоторое недопонимание и неизвестность касательно намерений Поклонской.

Выборы депутатов Государственной Думы назначены на 19 сентября 2021 года.

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