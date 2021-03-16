В Генпрокуратуре РФ заявили, что керченский стрелок действовал один

Фото: Архив "КП"

У Владислава Рослякова, студента керченского колледжа, 17 октября 2018 года устроившего атаку на Керченский политехнический колледж, не было сообщников. Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

Заместитель генпрокурора добавил, что обстоятельства керченской трагедии установлены в полной мере, Владислав «действовал единолично».

Напомним, что 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство в политехническом колледже города Керчь. После этого он открыл огонь по студентам и преподавателям учебного заведения. В результате 21 человек погиб, 67 человек было ранено.

Стоит отметить, что изначально происшествие расценили как теракт, однако позднее дело было переквалифицировано в убийство двух и более лиц общеопасным способом.

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