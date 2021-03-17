Погода в Крыму на 17 марта: дожди и тепло до + 14

В Крыму облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 марта на Крымском полуострове будет сыро и ветрено.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем до +11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер южный до 17 м/с. Днем тепло до +11°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дождь, местами очень сильный. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Температура воды в Черном море +7°…10°.

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