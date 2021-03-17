Погода в Крыму на 17 марта: дожди и тепло до + 14

В Крыму облачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 марта на Крымском полуострове будет сыро и ветрено.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем до +11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер южный до 17 м/с. Днем тепло до +11°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дождь, местами очень сильный. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
Температура воды в Черном море +7°…10°.
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