Фигуристка Яна Хохлова провела мастер-класс для спортсменов крымской ледовой школы

Фото: пресс-служба школы зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха

Чемпионка Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта Яна Хохлова провела мастер-класс для воспитанников школы зимних видов спорта «Наследие» Ильи Авербуха.

- Дети показали хорошие результаты, - заявила Яна Хохлова.

Фигуристка отметила, что министр спорта Крыма Ольга Торубарова с большим вниманием относится к развитию фигурного катания в республике.

- С такой поддержкой возможно быстро расти и надеюсь, что в ближайшее время юные спортсмены могут представлять Крым на крупных региональных соревнованиях и, дай бог, на более высоких, чем региональные, - поделилась впечатлениями спортсменка.

Кроме того, в школе Ильи Авербуха 15 марта прошел фестиваль по фигурному катанию «Первые ласточки». Свои достижения продемонстрировали самые маленькие спортсмены, которые встали на коньки буквально год назад.

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