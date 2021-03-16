Украинский шпион, которого поймали в Крыму, арестован на два месяца

Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ РФ

Гражданин России, который передавал данные представителям украинских спецслужб, был задержан Федеральной Службой безопасности 12 марта 2021 года. Об этом КП-Крым сообщили в Киевского районного суда.

- Судом было рассмотрено ходатайство по статье 231 ч.1 Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Гражданин Есипенко задержан сроком на 2 месяца, до 21 мая 2021 года.

Напомним, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщали, что мужчина снимал видео и фото мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения на полуострове.

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