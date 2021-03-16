Жительница Ялты вымогала больше 200 тысяч рублей за махинации с землей

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

Жительницу Ялты подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следователей, посредница пообещала помочь женщине решить вопрос с документами на право земельной собственности в Алупке путем передачи взятки. Мошенница потребовала 236 тысяч рублей, которые частично были бы переданы определенным лицам, а частично остались бы ей - за услуги.

Сначала женщина получила 155 тысяч рублей, а для передачи остаточной суммы была назначена новая встреча в центре города.

Но полиция сумела задержать женщину с поличным. Оказалось, что она уже была ранее судима.

- На данный момент подозреваемая задержана, следствие готовится суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения, - говорится в сообщении следственного управления.

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