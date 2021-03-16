В Севастополе у ветерана украли квартиру

Фото: Архив "КП"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества, которое повлекло за собой лишение ветерана Великой Отечественной войны права собственности.

Из публикации в СМИ следователи узнали, что жительница Севастополя оказалась в трудном положении. Женщина рассказала, что соседка обманом отвела ее к нотариусу, где была оформлена дарственная на квартиру.

Сейчас ведется расследование обстоятельств преступления. Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, правоохранители принимают комплекс мер по восстановлению жилищных прав ветерана.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50