Крым и Севастополь получит около миллиарда рублей на поиск новых месторождений подземных вод

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Правительство России выделит больше 660 миллионов рублей Крыму на поиск новых месторождений подземных вод. Об этом говорится в распоряжении Кабмина РФ.

Кроме того, на эти же цели Севастополь получит больше 270 миллионов рублей.

- Из резервного фонда правительства РФ выделить 666,1 млн рублей Республике Крым, а бюджету города Севастополя - около 270,2 млн рублей на геологическое изучение недр в целях выявления новых месторождений питьевых подземных вод в рамках комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя, - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета полуостров получит больше 3 миллиардов рублей на решение проблем с водоснабжением.

Напомним, дефицит воды в Крыму начался с 2014 года, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Тогда полуостров получал 85% воды из Днепра.

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