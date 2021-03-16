Стало известно, когда на «Тавриде» появятся заправки и зоны отдыха

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Одну из частей комплекса придорожной инфраструктуры при трассе «Таврида» в Крыму планируют ввести в эксплуатацию к середине мая, сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

- У нас три инвестора, которые реализуют инвестиционные проекты по строительству многофункциональных зон и автозаправочных станций вдоль федеральной трассы «Таврида». К 15 мая, согласно поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова, будут введены в эксплуатацию две многофункциональные зоны и три заправочных комплекса, - сообщил министр экономического развития Республики Крым.

Он также добавил, что туристы, приезжающие с материковой части России, смогут пользоваться услугами автозаправочных комплексов в полном объеме. Министр надеется, что все строительные работы будут завершены к концу апреля.

В придорожную инфраструктуру будут входить заправочные комплексы, летние площадки, зоны отдыха, фотозоны и шиномонтажные комплексы, заявил министр. По его словам, на многофункциональных заправочных станциях даже будет предусмотрена возможность зарядки электромобилей.