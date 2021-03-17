Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.- Помогите найти ребенка. Пропал Герман Станислав , 11 лет (2009 года рождения), город Севастополь. 15 марта 2021 года ушел из дома в неизвестном направлении, - сообщают поисковики.Приметы пропавшего мальчика: 140 сантиметров рост, глаза карие, волосы русые.Станислав Герман был одет в серую куртку, черную кофту с капюшоном, такого же цвета ботинки и темно-серые спортивные штаны.Всех, кто располагает информацией о ребенке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50