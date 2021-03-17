В Крыму «Спутником V» привили 2% от подлежащих вакцинации граждан

В Крыму с 18 января привили всего 2% граждан
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крыму за два месяца с начала прививочной кампании препаратом «Спутник V» привили 2% от подлежащих вакцинации граждан. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.
- Объем по комплексу всего 2% привито от числа подлежащих вакцинации, - отметила она. - Больше всего медицинских работников -10% от подлежащих.
На прошедшей неделе темпы вакцинации снизились исходя из количества вакцины, которая есть в регионе.
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