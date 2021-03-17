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Общество17 марта 2021 9:42

Заболеваемость пневмонией в Крыму в 3 раза превышает прошлогодний уровень

На передовой Алушта, Керчь и Симферополь
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Пневмониями болеют в 3 раза чаще

Фото: "КП" Архив

Заболеваемость пневмонией в Крыму в 3 раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- По заболеваемости пневмониями ситуация не стабильная и колеблется от подъема до стабилизации, - отметила она. - Показатели выше уровня прошлого года на 300%.

За минувшую неделю рост пневмоний составил 16%. Выше общекрымского уровня заболеваемость в Советском и Бахчисарайском районах, Алуште, Керчи и Симферополе.

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