Заболеваемость пневмонией в Крыму в 3 раза превышает прошлогодний уровень

Пневмониями болеют в 3 раза чаще Фото: "КП" Архив

Заболеваемость пневмонией в Крыму в 3 раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- По заболеваемости пневмониями ситуация не стабильная и колеблется от подъема до стабилизации, - отметила она. - Показатели выше уровня прошлого года на 300%.

За минувшую неделю рост пневмоний составил 16%. Выше общекрымского уровня заболеваемость в Советском и Бахчисарайском районах, Алуште, Керчи и Симферополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50