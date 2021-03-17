В Крыму подтвердили еще 55 случаев коронавируса

Самостоятельно за медпомощью обратились 40 человек. Фото: правительство РК

В Крыму за 16 арта зафиксировали еще 55 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Бессимптомно болели 4 человека, еще 40 обратились за медицинской помощью самостоятельно. По ранее зарегистрированным случаям - 14 человек, один случай завозной из-за рубежа, - проинформировал Аксенов.

Все лаборатории Крыма за истекшие сутки взяли тесты на коронавирус у 2 тысяч 384 людей.

За это же время с выздоровлением выписали 61 человека. За все время эпидемии вылечились 33 тысячи 707 человек.

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