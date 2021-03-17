Семеро крымчан привезли из заграничной поездки коронавирус

Из-за рубежа с коронавирусом вернулись 7 крымчан Фото: Архив "КП"

За неделю в Крыму выявлено 7 случаев коронавирусной инфекции, завезенных из-за границы. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Это лица, прибывшие из Армении, Испании, Ирака, и 4 человека прибыли из Украины, - уточнила она. - Все взяты под меднаблюдение.

Данные 4 человек, прибывших из Великобритании, переданы для контроля за режимом самоизоляции в МВД. Через 10 дней после возвращения они сдадут повторный анализ на COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50