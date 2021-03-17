Флешмоб, концерт и фейерверк: Как в Ялте отметят 7-ю годовщину «Крымской весны»

В администрации добавили, что в программе возможны изменения. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте 18 марта отметят седьмую годовщину «Крымской весны». Для гостей и жителей города на этот день подготовили обширную развлекательную программу, рассказали в пресс-службе курорта.

Праздник начнется в 10.30 около гостиницы «Ореанда», именно там стартует флешмоб с участием кадетов, спортсменов, музыкантов и байкеров «Ночные волки». Колонна пройдет до памятника В.И. Ленину. Там с 10.50 до 11.30 состоится концерт духового оркестра «Ялта».

После чего до 13.00 для гостей будут выступать творческие коллективы. Сделать необычные снимки ялтинцы смогут возле фотозон и арт-объектов. А в 20.00 в акватории морского порта запустят большой праздничный фейерверк.

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