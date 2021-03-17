В Ялте пьяный дебошир устроил драку в местной больнице

Все случилось в одной из городских ялтинских больниц. Фото: Пресс-служба Рссгвардии по Крыму и Севастополю

В Ялте росгвардейцы задержали пьяного дебошира, который около двух лет находился в федеральном розыске, сообщил в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Все случилось в одной из городских ялтинских больниц. Росгвардейцам, которые находились на маршруте патрулирования, поступил звонок о том, что пьяный пациент устроил дебош прямо в поликлинике. Нетрезвый мужчина кричал, размахивал руками и оскорблял медиков. Правоохранитель быстро пресекли конфликт, а позже выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.

48-летний задержанный мужчина с октября 2018 года скрывался от отбывания наказания за кражу. Но спустя два года сотрудники вневедомственной охраны нашли и передали задержанного полиции.

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