Главврачи Крыма просят делать запас вакцин от COVID-19 для туристов

Крым ждет 8 тысяч доз Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главврачи крымских больниц просят ускорить иммунизацию населения от COVID-19 до курортного сезона и сделать запаса «Спутника V» для туристов. Об этом сообщила начальник Центра оперативного реагирования при Совмине РК Татьяна Зверева.

- Главврачи просили, если будет возможность, обеспечить вакцинацию до курортного сезона, - отметила она. - В курортных регионах просят при распределении вакцин учитывать приезжих и туристов.

В ближайшее время регион ждет поступления 8100 доз вакцины. Точную информацию Минздрав опубликует на официальном портале.

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