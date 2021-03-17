На ЮБК легковушка на высокой скорости врезалась в армейский броневик

Двоих людей госпитализировали в больницу. Фото:СТВ

Вчера, 16 марта, на трассе между поселками Кацивели и Понизовка случилась жуткая автомобильная авария. На большой скорости столкнулись легковая машина Matiz и 7-тонный армейский бронеавтомобиль «Тигр».

- Когда летит «скорая» с сиреной и мигалками по городу - должны ее пропустить. Так же это касается и всех других служб с мигалками и сиреной. На видео водитель черной машины правильно сделал, он съехал вправо и остановился. А куда смотрел и летел «Матис» будут разбираться правоохранительных органы, - написала пользовательница соцсети ВКонтакте в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП».

По предворительной информации, в аварии никто не погиб. В Ялтинскую городскую больницу госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Matiz.

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