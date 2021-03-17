В Пионерском парке Алупки незаконно выделяли земельные участки

Фото: Крымское информационное агентство

В Пионерском парке в Алуште прокуратура Крыма нашла нарушения земельного законодательства. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

По его словам, в 2008-2010 годах были утверждены проекты землеустройства по отводу и передаче в собственность девяти гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Участки расположены по адресам: г. Алупка, ул. Ленина, район домов № 13, 15, 17.

Кроме того, были даны разрешения на передачу земельных участков в собственность трем гражданам для ИЖС в районе домов № 13, 15, 21 на улице Ленина. Еще один участок был дан в аренду для юридического лица для строительства и обслуживания многоквартирного дома.

- Эти земельные участки в соответствии с градостроительной документацией, действовавшей в 2008-2010 годах, а также действующей в настоящее время, расположены на территории земель зеленых насаждений и транспортно-дорожной сети, - являются землями общего пользования. Соответственно предоставление участков в собственность и/или пользование по действовавшему на то время закону Украины было невозможным, - заявил Руслан Бальбек.

По его словам, прокуратура подала в Ялтинский суд девять исков к гражданам, чтобы прекратить право собственности и истребовать земельные участки из незаконного владения. Кроме того, надзорное ведомство вынесло протесты на четыре решения Алупкинского горсовета АРК о распоряжении участками общего пользования, по которым не были зарегистрированы права собственности.

Следственный отдел Ялты проводит проверку по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 293 УК РФ. (халатность). Сотрудников органа местного самоуправления подозревают в нелегальных схемах распоряжения земельными участками.

Помимо этого, специалисты мупконтроля Ялты обнаружили факт повреждения иглицы колючей, которая занесена в Красную книгу Крыма.

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