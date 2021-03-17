Заболевший ковидом учитель отправил на дистанционку школу в Бахчисарайскои районе

Почти 700 школьников на карантине Фото: "КП" Архив

Количество классов на дистанционном обучении в Крыму за неделю выросло с 23 до 32. Из них 30 по причине контакта с больным коронавирусом.

- Самую большую динамику нам дал Бахчисарайский район, - сообщила министр образования Крыма Валентина Лаврик. - 9 классов закрыто из-за одного заболевшего учителя.

Всего на дистанционном обучении находятся 683 учащихся и 341 воспитанник детского сада.

В очередь на вакцинирование записались 6 326 сотрудника образовательных учреждений, вакцинированы 2 534.

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