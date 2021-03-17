Аксенов решил отказаться от штаба по коронавирусу

Глава Крыма прошел иммунизацию от коронавируса. Фото: пресс-служба главы РК Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксенов решил отменить заседания оперативных штабов, как только показатели заболеваемости коронавирусом упадут ниже 50 случаев в день. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.

- Мы с вами договариваемся, что если показатели выйдут на 350 заражений в неделю, то штабы проводить не будем, будет режим информирования,- пояснил глава региона. - Если будет рост, продолжаем работу в таком же формате.

По словам Аксенова, все меры по ослаблению режима антиковидных ограничений в регине приняты и новых пока не предвидится. Рекомендации Роспотребнадзора действительны по всем направлениям и в части масочного режима, и в части соблюдения дистанции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50